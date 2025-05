Egy szexi belga szépség szólhat bele Szoboszlai pályafutásába

Kevin De Bruyne 2015-ben igazolt a Manchester Cityhez, amellyel Bajnokok Ligája-győztes lett és hatszor a Premier League-et is megnyerte. A belga középpályás nyáron távozik a klubtól, a hír hallatán pedig Szaúd-Arábiából és a tengerentúlról is kapott ajánlatokat. Ám európai csapatok sem maradtak restek, és az Atlético Madrid vagy a Napoli mellett a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool is érdeklődést mutatott De Bruyne iránt – a Vörösöknél éppen a magyar válogatott csapatkapitányának posztriválisa lehetne.

Michele Lacroix segíthet abban, hogy Kevin De Bruyne ne legyen Szoboszlai Dominik csapattársa (Fotó: Belga via AFP)

De Bruyne felesége segíthet Szoboszlainak

Ha De Bruyne feleségén és három gyermekének édesanyján múlik, akkor a belga játékos Nápolyban folytatja a karrierjét. A középpályás és Michele Lacroix 2017-ben éppen a város mellett, Sant’Agnellóban házasodott össze, és az olasz sajtó szerint a közelmúltban a nő vissza is tért Nápolyba, hogy házakat nézegessen a leendő otthonuk érdekében – írta a Magyar Nemzet.

Lacroix tehát úgy tűnik, azt támogatja, hogy férje az olasz bajnoki címre törő klubhoz szerződjön, és ezzel Szoboszlai is megmenekülne egy világklasszis posztriválistól.