Szoboszlai világklasszis kihívót kaphat, ennek a riválisnál sem örülnek

Kevin De Bruyne április elején jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését, így tíz év után távozik a Manchester City csapatától. A 33 éves belga középpályás az elmúlt időszakban többek között Bajnokok Ligáját és hat Premier League-trófeát is nyert a klubbal, jövő héten pedig harmadik alkalommal az FA Kupát is elhódíthatja. Egyelőre nem dőlt el, hogy De Bruyne hol folytatja a pályafutását, de a legfrissebb hírek alapján a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpoolhoz igazolhat.

Szoboszlai Dominik már lipcsei játékosként is játszott a Liverpoolba tartó Kevin De Bruyne ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

De Bruyne Szoboszlai posztriválisa lehetne Liverpoolban

Az elmúlt években a Manchester City és a Liverpool harcoltak az angol bajnoki címért, és sokszor éppen De Bruyne volt a döntő faktor, így aligha örülnének a jelenlegi csapatának szurkolói, ha pont a Vörösökhöz szerződne. Márpedig az átigazolási ügyekben megbízhatónak tartott

Gianluca Di Marzio arról írt, hogy a Napoli és az Atlético Madrid után a Liverpool is megkereste a belga játékost,

aki talán mégsem a szaúdi vagy az észak-amerikai ligába igazol, mint azt sokan hitték.

De Bruyne azért is dönthet a Liverpool mellett, mert gyermekkorában a Vörösökért dobogott a szíve, és Michael Owen volt a kedvenc játékosa. Ha ez a transzfer végül tényleg megvalósulna, az Szoboszlaira is komoly hatással lehetne, hiszen a belga személyében posztriválist kaphatna – a közelmúltban a klublegenda Jamie Carragher éppen arról beszélt, hogy a Liverpoolnak éppen egy De Bruynéhez hasonló támadó középpályásra lenne szüksége, aki szerinte kiszorítaná a magyar válogatott csapatkapitányát a kezdőcsapatból.