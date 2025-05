Egy olimpiai arannyal is elégedett lenne Szécsi Zoltán fia

Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-kapus okkal büszke. Az aranycsapatból ő az első, akinek gyermeke is válogatott lehet, Marcell ugyanis ott van a világbajnokságra készülő bőkeretben. A 21 éves center nemrég Amerikában nyert bajnokságot az UCLA egyetemmel. A sport mellett politológia szakon tanul a tengerentúlon.

Szécsi Marcell itthon Újpesten játszott Fotó: Nemzeti Sport

Varga Zsolt szövetségi kapitány korábbi csapattársánál, Szécsi Zoltánnál is érdeklődött a kerethirdetés előtt.

Amikor Zsolt telefonált, arról érdeklődött, hogy mikorra tudom biztosítani a fiam repülőjegyét

– nyilatkozta a Borsnak a büszke apa, aki szerint fiát a szorgalom és alázat viszi előre az úton.

"Remélem, a nyári szingapúri felnőtt világbajnokságon biztosítja a helyét nemzeti együttesünkben. Varga és jómagam is azt tanácsoljuk neki, fektessen nagy hangsúlyt az izomépítésre. Erre hallgat is, tudniillik 6-7 kilóval nehezebb most, mint akkor volt, amikor még idehaza az UVSE-ben szerepelt."

A centerek dolga a vízben nem nevezhető éppen idillinek, elvégre a marcona védők a víz felett ütik, alatta pedig rúgják őket. Ezt hogyan viseli el a fia? - kérdezte a Bors Zoltántól.

"Ő választotta ezt a posztot. Amikor kis srácként még csak ismerkedett a vízzel, nem kívánt a nyomomba lépni, azaz kapus lenni. És mivel híreim szerint elég jól elviseli a keményebb bánásmódot, nincs gondja. Góljai mellett értékelendő, hogy szorgosan állítják ki róla az ellenfelek játékosait. Azt is becsülöm benne, hogy a védekezésből igen hatékonyan kiveszi a részét, amit Varga Zsolt természetesen megkövetel majd tőle is. "

Az már eldőlt, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián a férfi pólós mezőnyének hivatalos szálláshelyét az UCLA campusán rendezik be. Nagy kérdés, vajon ott lesz-e Marcell?

Csakis rajta múlik. Mindenesetre az a tény, hogy bekerült a vb-keretbe, jó előjel. Erre igencsak büszke 11 éves kisebbik fiam, Zénó is, aki az Eger együttesében vízilabdázik.

Jöhet az olimpiai arany?

Amikor régebben azt kérdezték Marcelltől, szerezhet-e ő is három ötkarikás aranyérmet, amint tette azt az édesapja, azt válaszolta: beérné eggyel is.