Halálos betegséggel küzd a népszerű sportriporternő

A brit Sky Sports ismert műsorvezetője, Emma Saunders márciusban agyfertőzés miatt kómába esett, miközben továbbra is a pajzsmirigyrákból való felépüléséért küzd. A Ligue 1-ben szereplő Lens csapatától távozó Will Still párja most új híreket osztott meg az állapotáról.

Emma Saunders, a Sky Sports műsorvezetője márciusban kómába esett Fotó: ACTION FOTO SPORT

Ekkor térhet vissza a Sky Sports képernyőire

A híres műsorvezető márciusban a közösségi médiában osztotta meg a nagy nyilvánossággal, hogy borzasztó hetek, hónapok vannak mögötte. Encephalitist (agyvelőgyulladást) diagnosztizáltak nála, ami a kómához vezetett, a párja, a családja és a Sky Sports mindvégig mögötte állt, ezt pedig nagyon köszöni.

Legutóbb 2024 februárjában az Anfielden dolgozott, s az egy hete közzétett posztjában olvasható, hogy a felépülése jól halad, a következő idény kezdetekor újra ott lesz a képernyőn.

Akkor még nem tudtam, de a februári Anfieldre tett látogatásom volt az utolsó meccsem ebben a szezonban; sajnálom, hogy ilyen rövid volt nekem ez a szezon, de legalább jó hangulatban fejeztük be a későbbi bajnok otthonában.

Párja videójátékozásnak hála lett edző

A 32 éves Will Still angol anya és apa Belgiumban született gyermeke, és nem kis részben videojátékok segítségével képezte ki magát futballedzővé. Kezdetben Belgiumban volt másodedző, majd a Reimsnél 2022 őszén úgy nevezték ki, hogy nem volt megfelelő végzettsége – a klub meccsenként több mint 20 ezer eurónyi büntetést fizetett a hivatalos papírok hiánya miatt –, de a Football Managerben elért sikereit a pályán is tudta kamatoztatni. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy 2024 nyarán a Lens vezetőedzője lett. A hároméves szerződését biztos nem tölti ki, a legutóbbi fordulóban, a Monaco ellen elszenvedett 4–0-s vereség után elmondta, az idény végén távozik és visszatér Angliába. Still őszintén bevallotta, hogy a döntés hátterében felesége állapota állt. A Lens a mostani idényben a nyolcadik helyen zárt, amely nem ért európai kupaindulást.