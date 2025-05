Dunai hajóbaleset: az elhunyt magyar focista emléke előtt tisztelegnek az Eb-n

Kihirdették a magyar kispályás labdarúgó-válogatott (socca) utazó keretét a moldovai Európa-bajnokságra. A 13 fős névsorban fiatalítás figyelhető meg: a vb-n remekül teljesítő Szabó Donáthoz csatlakozott testvére, Szabó Bence, egy tehetséges center, aki már most meghatározó szereplő lehet a csapatban.

Válogatott társai tisztelegnek Lieszkovszky Zalán emléke előtt

A magyar válogatott a B csoportban szerepel, ahol Kazahsztán, Litvánia és Ciprus lesznek az ellenfelei. A szövetségi kapitány, Roni Ribeiro Da Silva szerint nehéz, de motiváló csoportba kerültek: a címvédő Kazahsztán mellett a ciprusi és a litván csapat is komoly fejlődést mutatott az elmúlt években. A válogatott célja nemcsak a jó szereplés, hanem egy mélyebb küldetés is: a csapat az áprilisban eltűnt korábbi kapus, Lieszkovszky Zalán emléke előtt tiszteleg a tornán. Zalán, aki játékosként és edzőként is sokat tett a magyar soccáért, tragikus baleset áldozata lett a Dunán. Emlékét az egész közösség méltó módon szeretné megőrizni.

Lieszkovszky Zalán emléke előtt tisztelegnek

„Megtiszteltetés, hogy a címvédő Kazahsztán is a csoportellenfeleink között van. Ez egy lehetőség, hogy megmutassuk, hol tartunk – és egyúttal emelkedett pillanat is, hiszen ezen az Eb-n Zalán emléke előtt tisztelgünk. A fiatalok beépítése mellett ez most érzelmileg is különösen fontos tornává vált számunkra” - Csuhai Tibor, a magyar szövetség elnöke így fogalmazott:

Az Európa-bajnokságot június 4–8. között rendezik Kisinyovban, a moldovai fővárosban.