Király Gábor új életet kezdett, nehéz döntésekre kényszerül

Hajdani klubjairól, a válogatottról és a jelenlegi életéről is beszélt Király Gábor az m4sport.hu-nak adott interjújában. A magyar labdarúgás utóbbi évtizedeinek egyik legnagyobb ikonja többek között elmondta: 26 évig tartó profi pályafutása után úgy tervezte, hogy majd a visszavonulása után pihen. Mégis, azóta is van dolga bőven az új életében is.

Király Gábor néha nehéz döntésekre kényszerül klubja élén Fotó: Nagy Gábor/Nemzeti Sport

– Másképp alakult az élet – kezdte a 108-szoros válogatott Király Gábor. – Ötévesen kezdtem és negyvenhárom voltam, amikor befejeztem. Benne éltem egy rendszerben. Új életet kellett kezdeni, ami nem volt nehéz, mert nagyjából huszonöt évesen már elkezdtem építeni az életemet. A Király Sportlétesítményről beszélek, amit a profi pályafutásom közben kezdtem el kiépíteni. Amikor befejeztem a focit, akkor már tizenhat éves volt a létesítmény és

a visszavonulás után nagyobb tempóban tudtam ezzel foglalkozni. Ma már hatvanöt kolléga és négyszáz gyerek munkáját, sportolását kell koordinálni

– mondta a labdarúgóból lett cégvezető, aki tehát sok emberért és a létesítményekért is felelős önellátó egyesületében.

Király Gábor: "Én labdarúgónak születtem"

Van egy testület, amelyik irányít, de a végső döntést a feleségemmel ketten mondjuk ki. Néha vannak kemény döntések, amelyeket nehezen hozok meg. Tavaly meg kellett válnunk egy-két olyan edzőtől, akik eljutottak a határaikig és nem tudtak tovább fejlődni, a helyükre újakat kellett hozni.

Mindig azt szoktam mondani, hogy

én állandó lakos vagyok a labdarúgásban, nemcsak átmenetileg szerepelek itt, mindegy milyen helyzetben van a magyar futball, én labdarúgónak születtem. Mindig azt mondtam, hogy a külföldön szerzett tapasztalataimat szeretném hazahozni és a gyerekeknek átadni.

(...) Vannak nehézségek, vannak akadályok, de ez nem tántorít el attól, hogy menjünk tovább az úton. Lehet, hogy egy kicsit lassabban haladunk, de mindig megyünk előre. Ezt ugyanúgy a gyerekeknek, a szülőknek is elmondjuk, átadjuk és szépen fejlődünk – mondta Király Gábor.

A teljes interjút itt nézheted meg: