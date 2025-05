Vakarhatja a fejét a Fradi igazgatója, barátja lesz az ellenfele

Továbbra is él az esély, a Ferencváros zsinórban hetedszer is megnyerheti a labdarúgó NB I-et. Amire azonban az utóbbi években nem volt példa, a címvédőnek az utolsó fordulóban kell megszereznie az aranyat. A Ferencvárosnak mindenképpen pontot kell szereznie Győrben, ahol Borbély Balázs vezetőedző kiváló munkát végez, idén az NB I-ben nem is kapott ki a csapata. A szakemberről kevésbé ismert, hogy több szállal kötődik az FTC-hez, ám ez nem jelenti azt, hogy ne akarna a Fradi ellen is bizonyítani - írja a Magyar Nemzet.

Borbély Balázs a Fradi ellen bizonyíthat Fotó: Zalai Hírlap

Az edző profiként játszott Németországban, innen ismeri őt Hajnal Tamás. Borbély Balázs és a Ferencváros sportigazgatója anno együtt futballozott Kaiserslauternben, s – miként a felvidéki születésű tréner is elárulta – a mai napig jó barátságot ápolnak. Hajnal előbb játékosmegfigyelőnek, majd az U17-es csapat edzőjének kérte fel Borbély Balázst, aki három évet húzott le a Fradi kötelékében.

Az idény előző két meccsén Győrben 1-1-et, a Groupama Arénában pedig 2-2-t játszott egymással a két csapat úgy, hogy a Fradi kétgólos hátrányból egyenlített. Nem is vitás, az FTC előre aláírná a harmadik döntetlent, mellyel meglenne a 36. aranyérme.