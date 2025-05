Détári Lajos nem maradt csöndben a döntő előtt, elmondta a véleményét Bognár Györgyről

A magyar labdarúgás eddig utolsó világválogatottja nagykövetként vállalt új feladatot, holott sokan már azt gondolták, végleg eltűnt a magyar futball világából. A 62 esztendős Détári Lajos lassan egy évtizede nem szereplője a sportágnak, ám a korábbi 61-szeres válogatott világklasszis magyar futballista – aki hétszer a világválogatottba is meghívást kapott – most újra felbukkant, és a a Nemzeti Sportügynökség nagyköveteként dolgozik. A Metropolnak nyilatkozva elmondta, élvezi ezt a feladatot, mert sok jelenlegi és korábbi kiváló sportemberrel találkozhat.

Détári Lajos elismeri Bognár György edzői munkáját, őt tartja Mezey György szakmai örökösének Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport

Détári szerint Bognár nemcsak nézi, hanem látja is a futballt

Természetesen neki is megvan a véleménye a szerda esti Magyar Kupa döntőjéről és annak felhangjairól. Détári személyesen is ismeri egykori válogatottbeli társát, a jelenleg a Paks vezetőedzőjeként dolgozó Bognár Györgyöt, akinek edzői munkásságáról igencsak jó véleménnyel van.

"Ő az az edző, aki nemcsak nézi, hanem látja is a futballt. Olyan pedagógiai módszereket alkalmaz, melyek révén kiváló kollektívát épített. Számomra külön örömöt jelent, hogy az egykori, dr. Mezey György szövetségi kapitány vezette válogatottunk egyetlen tagjaként dolgozhat az élvonalban. Remekül viszi tovább az exkapitány szakmai örökségét"

– vélekedett a Magyar Nemzet kérdésére Détári.

Mindenesetre nagyon örül annak, hogy az elmúlt években a Magyar Kupa visszanyerte a rangját, minden csapatnál van tekintélye. Ráadásul most egy olyan döntő következik, ahol a két résztvevő, a Fradi és a címvédő Paks számára is presztízskérdés a másik legyőzése. Különös értéket ad a szerda esti finálénak, hogy az utóbbi négy esztendőben harmadik alkalommal találkozik egymással a két csapat.

"A három legjobb magyar csapatból kettő vívja a döntőt, ebből kiindulva nagyon jó, élvezetes és izgalmas mérkőzést várhatunk, mindkét csapat egyformán esélyes a sikerre. Az pedig különösen boldoggá tesz, hogy a kupa ismét tekintélyes sorozattá vált, amit bizonyít, hogy az utóbbi években a döntők akkor is tömött lelátók előtt zajlottak le, amikor nem a Ferencváros jutott el odáig. Most is tízezrek mennek a Puskás Arénába szurkolni, ami nagyon komoly előrelépés a múlthoz képes"