Böde Dániel nem kertelt, nagyon berúgott a Magyar Kupa-döntő után

Böde Dániel, a Paks 38 éves támadója is pályára lépett a Ferencváros elleni Magyar Kupa-döntőben szerda este. A támadó noha nem állt a labda mögé a tizenegyespárbaj során, de csapatkapitányként így is kivette a részét, ahogy a mérkőzés utáni ünneplésben is: a vegyeszónában elmondta, hogy siet, mert nagyon be fognak rúgni.