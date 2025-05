Botrányos bíróküldés! Bundázott, most megkapta kupadöntőt

Néha teljesen érthetetlen döntéseket hoz az UEFA, mint például most, az Európa-liga fináléjával kapcsolatban. Ezúttal nem a két csapat, a Manchester United és a Tottenham áll a botrány középpontjában, hanem a bíróküldés a két angol sztáralakulat döntőjére. Ugyanis az Európai Labdarúgó Szövetség azt a 43 éves német Felix Zwayert jelölte játékvezetőnek, akit korábban meccsek befolyásolása és bundázásban való részvétel miatt eltiltottak.

Az UEFA bíróküldése márciusban sem volt szerencsés, Felix Zwayer a magyar-török NL-rájátszás budapesti meccsén sem volt formában Fotó: AFP

Botrányos bíróküldés, Zwayer bundázott, majd megijedt és felnyomta a bűntársát

Ugyanis Zwayer a BBC beszámolója szerint érintett volt a német profi labdarúgás egyik legnagyobb bundabotrányában. Az El-döntő játékvezetője 2005-ben annak a Robert Hoyzernek volt az asszisztense, aki több másod-, és harmadosztályú meccs végeredményét befolyásolta, magyarul elcsalta.

Zwayer többek között a Wuppertal–Werder Bremen II Regionalliga-meccsen nem vette figyelembe a hazai csapat szempontjából kritikus szituációkat, és a feledékenységéért 300 eurót vett át.

Mivel a lebukástól tartva inkább felnyomta másik három társával együtt Hoyzert, a német szövetség csak 6 hónapra tiltotta el, mert segített felgöngyölíteni a kínos bundabotrányt.

Hat hónapra tiltották el Zwayert, ami után elképesztő nemzetközi karriert futott be

A főbűnös Hoyzer soha többet nem dolgozhatott játékvezetőként, ráadásul két és fél évre börtönbe kellett vonulnia. Zwayer viszont olcsón megúszta, ráadásul visszatérhetett a bíráskodáshoz. Sőt, 2012 óta nemzetközi összecsapásokon is bíráskodott – a 2023-as Nemzetek Ligája-finálé bírója is ő volt –, a jelenleg zajló idényben hét BL-meccsen fújta a sípot többek között a PSG–Arsenal BL-elődöntőn is, illetve kétszer az Európa-ligában, egyszer pedig a Konferencia-ligában is vezetett mérkőzést, illetve ő dirigált márciusban a Magyarország–Törökország NL-osztályozón is.

Bellingham kimondta az igazat, 40 ezer eurója bánta

A nevéhez azóta is több botrány fűződik, talán a legemlékezetesebb, amikor 2021-ben a Dortmund-Bayern találkozón egy erősen vitatható büntetőt ítélt meg a bajoroknak, akik ezzel megnyerték a rangadót. Az akkor még dortmundi színekben játszó angol világklasszis Jude Bellingham nem tett lakatot a szájára, és közölte,

mit lehet egy olyan bírótól várni, akit bundázás miatt eltiltottak korábban. Bellingham pénztárcája 40.000 euróval bánta a megjegyzést.

Az Európa-liga fináléját május 21-én, 21 órától rendezik Bilbaóban, Zwayer munkáját Robert Kempter és Christian Dietz fogja segíteni partjelzőként, az olasz Mauricio Mariani lesz a negyedik játékvezető, míg a német Bastian Dankert lesz a videóbíró.

Zwayer másik botrányos meccse 2016-ból: