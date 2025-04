Gulácsi Péter a kórházból üzent a borzalmas ütközés után - Fotó

Csapattársait is sokkolta Gulácsi Péter borzalmas sérülése a Bundesligában. A Lipcse magyar kapusa a Kiel elleni meccs második félidejében ütközött ellenfelével. David Zec és Gulácsi is a földön maradt, mindkettejüket le kellett cserélni. Sőt, Gulácsit hordágyon vitték le a pályáról, s azonnal kórházba is szállították.

Gulácsi és Zec ütközése Fotó: AFP

A játékos eszméleténél volt, amikor kórházba szállították. Klubja közlése szerint kisebb fej- és fülsérülést szenvedett, éjszakára benntartják megfigyelés alatt a kapust. Gulácsi egy fotóval üzent az érte aggódóknak.

A meccsen a Leipzig 1-1-re végzett a Kiel ellen.