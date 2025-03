Verstappen nem tud megnyugodni, áll a bál a Red Bullnál

2022-ben és 2023-ban a Red Bull tempójára semelyik másik csapatnak sem volt ellenszere a Forma-1-ben. Az istálló a 2024-es szezont is remekül kezdte, ám az idény második felére fokozatosan visszaesett. Max Verstappen ugyan behúzta a világbajnoki címet, csapattársa Sergio Pérez azonban komolyan szenvedett, ami miatt az osztrák istálló elbukta a konstruktőri elsőséget és csupán harmadik lett a McLaren és a Ferrari mögött. A Red Bull idén Liam Lawsonnak szavazott bizalmat Pérez helyett, akit azonban már két futam után elküldött az istálló.

Max Verstappen nagyon elégedetlen azzal, amit idén a Red Bull csinál Fotó: NurPhoto via AFP

Miközben Verstappen egy második hellyel nyitott Ausztráliában, majd Kínában a sprinten második, a főfutamon negyedik lett, Lawson egyszer sem tudott odaérni a pontszerző helyekre. A Red Bull nemrég bejelentette, hogy az új-zélandi pilótát visszaküldi a Racing Bullshoz, a helyére pedig Juki Cunodát lépteti elő. Ez a döntés a korábbi F1-es pilótának, Giedo van der Gardénak nagyon nem tetszett.

Verstappen nem boldog amiatt, ami körülötte történik

„Igen, teljesítened kell és igen, nagy a nyomás. De szerintem ez már közelebb áll a megalázáshoz, vagy a pánikreakcióhoz, mint a tényleges sporteredményekhez. Hoztak egy döntést – és teljes mértékben tisztában voltak azzal –, hogy csak két futamot adnak Liam Lawsonnak és összetörik a szívét. Nem felejthetjük el, a kemény munkát, az eltökéltséget és a sikereket, amit Liam a karrierjébe tett, hogy elérje azt a szintet, ahol most tart” – írta hosszan van der Garde. A kommentje sok emberhez eljutott, többek között Verstappen is értesült róla, aki lájkolta a bejegyzést, ezzel jelezve, hogy nagyon nem ért egyet azzal, ami most körülötte történik.

A Red Bull főtanácsadója, Helmut Marko is tudja, hogy Verstapppen nincs jó passzban a hírek látták, de meg kellett lépniük ezt a súlyos döntést.

Tudjuk, hogy Max nem boldog, de két autóra van szükségünk az élen. Nemcsak a konstruktőri bajnokság miatt, hanem azért is, hogy Max megszerezze az ötödik világbajnoki címét

– nyilatkozta Helmut Marko, amit az Origo szúrt ki.

A harmadik F1-es futamot idén április 6-án, Japánban rendezik.