„Legyen neked könnyű a föld” - Gyászol Kovács Kokó István

Nem beszéltünk sokat. De amikor kiderült, hogy én is olimpiai bajnok vagyok, átölelt. Úgy, ahogy csak egy űrből érkezett nehézsúlyú legenda tud. Pár évvel később Las Vegasban találkoztunk újra. Ő mint HBO-kommentátorként ült a ring mellett. Félénken intettem neki – gondoltam, úgysem emlékszik rám. Erre odalép hozzám, mosolyogva: “Hi Koko, how are you?” Hát én ott kb. le is olvadtam. A bokszvilág egyik legnagyobb alakja, aki több világbajnoki övet nyert, mint ahány grillsütőt eladott, név szerint köszöntött. Nem tudom, mennyire tudtam leplezni, mennyire meghatott az élmény – valószínűleg semennyire. Most, hogy elment, marad a hálám, a tiszteletem és az emlékem: egy hatalmas ember, kívül és belül. Köszönöm, Big George. Legyen neked könnyű a föld