Fontos bejelentést tett Kubatov Gábor: ez megváltoztatja a fradisták életét

Kubatov Gábor a Ferencvárosi Torna Club elnöke a TikTok oldalán tett fontos bejelentést. Örömhírt közölt a fradistákkal, ugyanis elindult a Fradi podcast, ahol folyamatosan kibeszélik majd a legfontosabb, legaktuálisabb kérdéseket. Adásaik már a Spotifyon, valamint a FradiMédia hivatalos Youtube-csatornáján is elérhetőek.

Az állandó műsorvezető az FTC kommunikációs igazgatója, Volly György. Az első adásban kitértek arra, hogyan ünnepeltek a játékosok az Újpest elleni győzelem után, miként vágott neki a csapat a 2020/21-es szezonnak, de szóba került a BL-be jutás és a bajnoki szereplés is.

„Most valamire készülünk! Átalakulóban van a média nyilvánosság, és erre próbálunk reagálni. Látom, hogy az angol csapatok, azok sokkal gyorsabban tették meg ezt mint mi. Az a helyzet, hogy arra készülünk, hogy a meccsek előtt felvezető műsort csináljunk. Arra lesz talán jó, hogy akik otthon nézik a televíziónál, akkor lássák a mi műsorunkat, illetve akik kocsiba ülnek és kijönnek hozzánk meccsre, az autóban tudják még nézni egy kicsit a felvezető műsort vagy amikor jönnek be a pályára akkor is lássák” – részletezte Kubatov Gábor, miként fog megváltozni gyökerestől a fradisták élete. De ez még nem minden további két újítással is készül kedveskedni rajongóinak a Fradi. Erről bővebben a videóból tudhatsz meg.