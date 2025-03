Borzasztó tragédia történt, zokogtak a focisták, elmaradt a Barcelona meccse

Tragikus okból maradt el a Barcelona Osasuna elleni meccse a La Liga 27. fordulójában szombat este: a mérkőzés előtt a katalán csapat szállodájában váratlanul halt meg az együttes orvosa, Carles Minarro, ami után a játékosok nem voltak olyan állapotban, hogy futballozzanak - írja a Magyar Nemzet. A keret közel állt a szakemberhez, a zokogó focisták jelezték, nem tudják vállalni a játékot.

Az Osasuna és a Barcelona drukkereit a kivetítőn keresztül tájékoztatták Fotó: NurPhoto via AFP

A Marca beszámolója szerint mindkét csapat időben megérkezett a mérkőzés helyszínére, és le is adták a kezdőjüket a játékvezetőnek, ám a Barcelona egyetlen futballistája sem ment ki bemelegíteni a pályára. Carles Minarro a csapat szállodájában halt meg aznap, de mivel nehezen érték utol a hozzátartozóit, késett a bejelentés, a Barcelona játékosai is csak akkor értesültek a tragédiáról, amikor már a stadionban voltak.

A bajnoki címre hajtó Barcelona a BL-ben is szerepel, sűrű a versenynaptárja, egyelőre nem találtak időpontot az Osasuna elleni bajnoki pótlására.