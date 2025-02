„Szégyenkeznie kéne, elképesztően kínos” – újabb angol legenda támadja Szoboszlait

Nem tudta legyőzni a Liverpool az Evertont szerda este az angol labdarúgó-bajnokságban. A városi derbi 2-2-es döntetlennel ért véget, az Everton a 98. percben egyenlített. A lefújást követően a játékosok óriási balhét csaptak, Rio Ferdinand pedig Szoboszlai Dominikot támadta be.

Szoboszlai Dominik esése miatt Rio Ferdinand alaposan beszólt neki / Fotó: NurPhoto via AFP

A magyar játékos végig a pályán volt, mezőnymunkájával ezúttal is kiemelkedett a mezőnyből, a támadásépítésben extrát nem mutatott. Ferdinand végül egy konkrét szituáció miatt vette elő Szoboszlait. A Liverpool játékosa Vitalij Mikolenkóval ütközött az Everton tizenhatosán belül, Michael Oliver játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest. Az egykori legendás védő szerint nagyon kínos volt, amit Szoboszlai tett.

Szoboszlai Dominik minden bizonnyal szégyenkezve nézi vissza, amit az este csinált. Nem akarom elhinni, hogy úgy feküdt a földön, mintha megsérült volna. Elképesztően kínos

– szúrt oda Rio Ferdinand Szoboszlai Dominiknak.

A korábbi Manchester United-játékos beszólását a Liverpool.com szemlézte, az oldal szerint a Pool szurkolói alaposan megorroltak emiatt Ferdinandra, akik egy online fórumon támadtak vissza. Az egyik népszerű hozzászóló így reagált: „Sajnálom, de a Szoboszlaival szemben elkövetett szabálytalanság súlyosabb volt, mint az Evertonnak befújt szabálytalanságok 90 százaléka. Vicces, hogy Ferdinand beszél kínosságról, a többiek nem. Vigyék el ezt a bohócot a Liverpool mérkőzéseiről.”

Szoboszlait támadják az angol legendák

Szoboszlai hiába játszik összességében remek formában az elmúlt hetekben, Ferdinand mellett egy másik angol legenda is nemrég hadjáratot indított ellene. A korábbi Liverpool-védő, Jamie Carragher először kijelentette, hogy nem rajong a magyar futballistáért és Lucas Paquetát (West Ham United) ajánlotta be a helyére. Szoboszlai ezt követően gólt szerzett a Tottenham ellen a Ligakupa-elődöntőben (4-0) és a mezőny egyik legjobbja volt, a héten Carragher mégis újabb nevet dobott be a 24 éves játékos helyett és Morgan Gibbs-White-ot (Nottingham Forest) méltatta látványosan.