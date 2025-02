Szívszaggató, ettől retteg Schumacher megzsarolt felesége

A bíróság múlt heti döntése szerint Tozturkan elsőrendű vádlottként három év börtönbüntetést kapott; Fritschét viszont két év felfüggesztettre, míg Tozturkan fiát hat hónap felfüggesztettre ítélték. Mindez leginkább azért nem elég Corinna Schumacheréknek, mert a szóban forgó felvételeket tartalmazó egyik merevlemezt még nem találták meg. A család attól fél (és azért fellebbez), hogy a több száz fájl birtokosuk révén bármikor nyilvánosságra kerülhetnek, miután a zsarolókra kiszabott büntetések nem elég elrettentő erejűek.

Schumacher állapota a síbalesete óta hétpecsétes titok a család döntése szerint. Az indoklásuk szerint az F1-legenda mindig is igyekezett megtartani magának a családi életét, ráadásul hiába is közölnének bármit is az aktuális hogylétéről, az csak újabb kérésik százait generálná.