„Nem javul az állapotom" - Egervári Sándor megtanult együtt élni a betegségével

Egervári Sándorról 2018 augusztusában szörnyű hírek érkeztek. A magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kórházba került. „Édesapámnak hétfő reggel agyvérzéses stroke-ja volt, természetesen bízunk és hiszünk a felépülésében. Köszönjük, hogy rengetegen aggódnak érte, és szeretnék, hogy a lehető leghamarabb meggyógyuljon” – szólt a rövid közlemény, amelyet Egervári Sándor lánya, Krisztina, valamint fia, Gábor juttatott el akkor a Nemzeti Sporthoz.

Egervári Sándor együtt él a betegségével Fotó: Dömötör Csaba

Egervári Sándor lebénult a fél oldalára, azóta viszont megtanult együtt élni betegségével, családja mindenben segíti őt.

- Állapotom nem javul, de jó hír, hogy nem is romlik – mondta a Borsnak Egervári Sándor. - A mozgás nem könnyű, de azért időnként bejárok a városba, Pomázra. Most is nevetek azon, hogy mi lett picinyke szülőfalumból. Ebben a hidegben persze kétszer is meggondolom, hogy elinduljak, inkább a négy fal között töltöm az időmet.

Sanyi bácsi elmondta, unatkozni nincs ideje, hiszen kedvenc sportjának, a labdarúgásnak történései, eseményei kitöltik a napjait.

- Az öltözőkbe már nem lépek be, de követem a futballt, igaz csak a televízió segítségével. A magyar meccseket is megnézem, és természetesen árgus szemmel figyelem azokat a bajnokságokat, ahol futballistáink szerepelnek - árulta el a 74 éves szakember, aki technikai vezetőként részt vett a magyar válogatottal az 1986-os világbajnokságon. - Kezdjük Angliával, ahol Szoboszlai Dominik egyre inkább meghatározó játékosa a Liverpoolnak. Jó érzés, hogy Dominik mellett Kerkez is ott van, ami sokat jelenthet a válogatottunk számára. Apropó, válogatott! Nagyon bízom abban, hogy kijutunk a világbajnokságra. Tudom, nem lesz egyszerű. De a srácok vannak annyira jók, hogy megoldják a feladatot.

Egervári Sándor követi a futballt

Egervári szerint örömteli, hogy egyre több magyar futballista kap lehetőséget a külföldi bajnokságokban. A hazai NB I kapcsán úgy véli, nem lesz meglepetés.

- Borítékolható, hogy a Fradi idén is megvédi a címét, nem igazán számít, hogy az utóbbi két találkozón csak döntetlent ért el. Olyan a kerete, hogy akár két, szinte egyforma erősségű csapatot is kiállíthatna egyik hétről a másikra. Egyet viszont szeretnék kiemelni. Varga Barnabásra gondolok, aki legutóbb megkapta az ötödik sárga lapját, és ezzel kizárta magát a Puskás elleni rangadóról. Szóval, azt vettem észre, hogy ez a szuper tehetség az utóbbi időben rengeteget reklamál, ingerült. Le kellene vetkőznie ezt, mert a későbbiekben is sok gondja lehet emiatt.