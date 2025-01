Szoboszlai Dominik végre előkerült, itt fotózták le

Napok óta hiányolja a szurkolótábor a Liverpool magyar középpályását. Vasárnap jelentették be, hogy Szoboszlai Dominik betegség miatt kihagyja a Manchester United elleni bajnokit, s azóta a Ligakupa-elődöntőt is nélküle rendezték. A két találkozón a Pool csak árnyéka volt őszi önmagának, a United ellen 2-2-re végeztek, míg a kupa odavágóját a Tottenham nyerte 1-0-ra. A drukkerek pont azt az erőt és lendületet hiányolták a középpályáról, melyet mostanában Szoboszlai szokott biztosítani.

Szoboszlai két hete játszott utoljára a Liverpoolban Fotó: Marc Atkins

A gárda szombaton az FA-kupában játszik a negyedosztályú Accrington ellen (13.30, Spíler 1 TV), ezen a találkozón jó eséllyel azok fognak szerepet kapni, akik máskor a kispadra is alig férnek oda. Szoboszlai játékára sincs sok esély, ettől függetlenül angol hírek szerint a magyar focista már el is kezdte a könnyített edzéseket. Ennél talán fontosabb dolog is történt Szoboszlai életében. Az Instagramon 24 órán át látható történetébe került fel egy fotó, melyen születésnapján lepi meg szerelmét, Buzsik Borkát. Szoboszlai menyasszonya természetesen nagyon boldog volt.

A legboldogabb születésnapot szerelmem

- írta a képhez Szoboszlai.

Jöhet Szoboszlai esküvője

A focista és szerelme közel egy éve alkotnak egy párt, az első közös fotó tavaly májusban jelent meg róluk. Nyáron már romantikus nyaralásra utaztak ketten, októberben pedig Szoboszlai meg is kérte Borka kezét. A rajongók már azt tippelgetik, hol lesz idén nyáron az álomesküvő.