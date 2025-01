Végre kiderült, Szoboszlai Dominik ezért nem utazott haza a sportgálára

A tavalyi tarolás után idén csak egyszer szólítottak színpadra válogatott labdarúgót az Év Sportolója gálán. Egy évvel ezelőtt Szoboszlai Dominik lett az első a férfiak mezőnyében, az edzők között Marco Rossi, a csapatok mezőnyében a fociválogatott nyert. Idén Csoboth Kevin skótoknak lőtt gólja lett az év sportpillanata.

Szoboszlai Dominik tavaly másodszor lett az Év sportolója / Fotó: Domotor Csaba

Szoboszlai Dominik idén is bekerült a 10-es listára, azonban a férfi mezőny az olimpia miatt is sokkal erősebb volt, mint egy éve ilyenkor. A legjobb háromba kizárólag olimpiai bajnok úszó került. Itt el is dőlt, Szoboszlai nem lesz ott személyesen az Operaházban, ezt erősítette az is, hogy a Liverpoolra kedden este bajnoki vár a Nottingham otthonában. A Magyar Nemzet közre is adta a pontos listát, melyből kiderült, hogy a labdarúgó az úszók mögött alaposan leszakadva a negyedik helyen végzett.

A férfi mezőny végeredménye: 1. KÓS HUBERT (úszó) 1060 pont 2. Rasovszky Kristóf (úszó) 874 3. Milák Kristóf (úszó) 685 4. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 264



Szoboszlai gólja a gálán

Ha nem is volt jelen, ikonikus gólja szóba került Szoboszlai Dominiknak a sportgálán. A válogatott csapatkapitánya novemberben trükkös tizenegyessel egyenlített a németek elleni Nemezetk Ligája-meccsen, emiatt is hívták meg a "névadó" Antonin Panenka Európa-bajnok cseh labdarúgót.