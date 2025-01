Kiteregette a szennyest Schumacher exe: elege van a hazugságokból!

Ralf Schumacher tavaly nyáron jelentette be, hogy homoszexuális. Schumacher egykori felesége, Cora Brinkmann elárulta, hogy milyen érzései vannak exférje bejelentése óta – jelentette az Origo.

Cora szerint exférje, Ralf Schumacher tagadta neki a homoszexualitását Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher öccse, az egykor szintén a Forma-1-ben versenyző Ralf Schumacher 2024 júliusában osztotta meg a nyilvánossággal, hogy homoszexuális, és a francia Étienne Bousquet-Cassagne-nal él kapcsolatban.

Az elmúlt években szakértőként dolgozó expilóta majdnem 14 éven át volt Cora Brinkmann házastársa, a kapcsolatukból egy gyermek született, David. Brinkmann az exférje bejelentése után elárulta, hogy Ralf Schumacherről már a versenyzői pályafutása során is keringtek hasonló hírek a paddockban, de ő ezt nem hitte el, és a korábbi pilóta is tagadta akkor, hogy homoszexuális lenne – az egykori versenyző ugyanakkor elmondta, hogy Brinkmann már a coming out előtt tudta, hogy mi a valóság.

A fiatalon modellként dolgozó Cora Brinkmann nemrég egy német televíziós műsorban ismét arról beszélt, hogy mennyire fájdalmasan érintette Schumacher tavaly nyári bejelentése. A saját fia elmondása szerint mentális problémákkal is küzdő nő többek között azt is elárulta, hogy elégette az esküvői ruháját, amit 2001-ben viselt.

Ralf Schumacher exe nyugalomra vágyik

Ennyi maradt az Escada esküvői ruhámból, nem is tudom, hogy ez miért van még mindig meg

– mutatta meg Cora Brinkmann a ruhája maradványait. – A terápiám során megtanultam, hogy a csalódások gyakran hamis elvárásokhoz kötődnek. Ma már igyekszem nyitottabban és kevésbé ítélkezve közelíteni a helyzetekhez és az emberekhez. Visszahúzódás helyett inkább keresem a kapcsolatot azokkal, akik jót tesznek nekem. Ez egy olyan utazás, ahol megtanulok elengedni és előre nézni. Végre magam mögött akarom hagyni a múltamat, és azt kívánom, hogy Ralf hagyjon békében gyógyulni, hogy végre elkezdhessem gondtalanul élni az életemet.

Ralf Schumacher's Playboy model ex-wife burns wedding dress over F1 star's 'stab in heart' 👰🔥 https://t.co/syyDJKr6mI — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) January 14, 2025

Tavaly Ralf Schumacher úgy nyilatkozott: kész jogi lépéseket tenni, hogy a bíróság megtiltsa Brinkmannek, hogy nyilvánosan beszéljen a kapcsolatukról és az expilóta szexualitásáról – azóta viszont ebben nem történt előrelépés.