Levegőnek nézik kéziseinket a világbajnokságon

Szerda este (20:30, tv: M4 Sport) Észak-Macedónia ellen kezdi meg szereplését a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott. A dán, horvát, norvég közös rendezésű torna 32 résztvevője közül Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata számára a legjobb nyolc közé kerülés a legfőbb célkitűzés. Csakhogy a német válogatott nagy hírű szakvezetője, Alfred Gislason nem számol komolyan a mieinkkel.

Gislason nem sorolja a nyolc legerősebb vb-résztvevő közé a magyar kéziválogatottat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gislason szerint Dánia, Franciaország és Svédország számít favoritnak a vb-n, de a magyar válogatottat még a következő szinten sem említette meg.

– A dánok a nagy esélyesek, már csak azért is, mert hazai pályán játszanak. Niklas Landin és Mikkel Hansen visszavonulása ellenére is hihetetlenül erős a keretük. Elég csak azt néznünk, hány hátsó pályás játékosuk szerepel a Bundesligában, akiknek szinte esélyük sincs szerepelni a válogatottjukban. Dánia mellett most is Franciaország és Svédország tartozik még a nagy hármashoz. Utánuk következnek az olyan csapatok, mint Horvátország, Norvégia, mi (Németország – a szerző), Izland, Szlovánia és Spanyolország – sorolta föl Gislason a szerinte legerősebb nyolc vb-résztvevőt, kihagyva az előző két világbajnokságon egyaránt negyeddöntőbe jutott (5., majd 8. helyen végzett), a tavalyi Európa-bajnokságon pedig ötödikként zárt magyar kéziseket.

