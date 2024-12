"Inkább hazajöttem" – itthon folytatja a világjáró magyar futballedző

Szaúd-Arábia után itthon vállalna munkát Gálhidi

Nagyon szeretnék még dolgozni, akár edzőként, akár más pozícióban, de immár csakis Magyarországon!

Úgy látszik, elérkeztem ahhoz az életkorhoz, amikor már nem kihívást és megoldandó feladatot, hanem néha bizony nyűgöt jelentett megbirkózni a mindennapok nehézségeivel, főleg távol az otthonomtól, a szeretteimtől, a páromtól. Amit tíz, húsz, harminc éve gond nélkül bevállaltam ezekben a távoli országokban és kultúrákban, abból most már elegem lett. A technikai igazgatóként rám bízott korosztályok fejlődtek az irányításommal; az egyik edző menesztése után általam dirigált U18-as csapatot is sikerült kihúznom a slamasztikából; a kollégák visszajelzései alapján felnéztek rám és nagyon sokat át tudtam adni a tudásomból; és rengeteg jó ismerőst, barátot is szereztem Abhában. Magamnak és nekik is sikerült bizonyítanom, ezt jelzi, hogy szeretnék, ha visszamennék. Napok óta hívnak, de megmondtam nekik, hogy már nem megyek.

Amikor szeptemberben odautaztam, erre számítottam a legkevésbé, de sem szakmailag, sem anyagilag nem érte már meg mindez a távollétet a családomtól, a barátaimtól, a magyar futballtól. A tettvágy ugyanúgy ég bennem, mint bármikor korábban, de már csakis itthon szeretnék dolgozni

– mondta el Gálhidi György, aki idehaza is számos élvonalbeli és másodosztályú csapat edzőjeként dolgozott (sokat elmond a munkájáról, hogy Diósgyőrbe, Kispestre, Kazincbarcikára és Nyíregyházára második etapra is visszahívták), és többek között a Honvédot és a Nyíregyházát is bajnokként juttatta föl az NB I-be.