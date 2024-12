Megint Dárdai Pált igazolja az élet, újabb utódja mondott csődöt

A kiesőjelölt Münster (Németh András csapata) 2-1-es győzelmet aratott a Hertha vendégeként a német labdarúgó-másodosztály 16. fordulójában. A kezdőcsapatában Dárdai Mártont, csereként pedig a bátyját, Dárdai Palkót is bevetett berliniek szezonbeli nyolcadik hazai meccsén ez már az ötödik veresége volt az Olimpiai Stadionban, közel 46 ezer néző előtt. A tabellán egyre lejjebb csúszó fővárosi klub bőszen fütyülő szurkolói aligha csodálkoznak az újabb mélyrepülésen, hiszen csak az történik, ami 2019 óta mindig: a kispadról menesztett magyar klublegenda, Dárdai Pál aktuális utódja most is gyengébben teljesít a csapattal. A tanácstalannak tűnő, kiábrándító játékot emlegető Christian Fiél irányításával eddig 16 bajnokin csak 21 pontot gyűjtött a Hertha BSC proficsapata, hárommal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor Dárdaival, a kiesés és egy viharos nyár után, a totális átalakítás közepén.

Fiél (balra) is ugyanúgy járt, mint eddig Dárdai minden más utóda: gyengébb pontátlagot hoz a Hertha élén Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A játékosként máig Bundesliga-meccsrekordernek számító, lassan 28 éve a Herthát szolgáló Dárdait először 2019 nyarán váltották le. Addigi 4,5 éves edzői tevékenysége során meccsenként átlagosan 1,38 pontot szerzett az irányításával a csapat (mellesleg beépített egy sor saját nevelésű fiatalt, és miután megmentette a kieséstől, kétszer is Európa-liga-indulásig vezette).

Dárdai utódai mindig gyengébben teljesítenek

Az utána gyorsan váltogatott trénerekkel mind lejjebb csúsztak a berliniek. Az átlagaik kivétel nélkül gyengébbek voltak Dárdaiénál – miközben egy befektető jóvoltából euró-százmilliókat költhettek erősítésre, volt olyan téli átigazolási időszak, amikor az egész futballvilágban a Hertha szórta el a legtöbb pénzt.

Dárdai Pál pont/meccs átlaga 2015 januárja és 2019 nyara között: 1,38 (172 meccsen) Az utódai: Ante Covic: 1,21 (14 meccs) Jürgen Klinsmann: 1,20 (10 meccs) Alexander Nouri: 1,25 (4 meccs) Bruno Labbadia: 1,07 (28 meccs)

Először 2021 januárjában hívták vissza Dárdait a kispadra, hogy újra mentse meg a Herthát a kieséstől. Ez sikerült, november végén, 31 mérkőzés (és azokon 1,23 pontos átlag) után azonban újra leváltották.

Dárdai Pál pont/meccs átlaga 2021-ben: 1,23 (31 meccsen) Az utódai: Tayfun Korkut: 0,64 (14 meccs) Felix Magath: 1,11 (9 meccs) Sandro Schwarz: 0,76 (29 meccs)

Harmadik etapjának elején már nem sikerült kivédenie a kiesést a Bundesliga-élvonalból, miután a klub nem csak szakmai, de gazdasági szempontból is az összeomlás szélésre sodródott. Miközben még a negyedosztályba sorolás is lehetséges volt, Dárdai sikerrel levezényelte a keret teljes átalakítását és megfiatalítását. Eközben pedig súlyos eurómilliókkal gazdagította a klubot. A Herthán belül őt fúró új befektető, a példátlan sérülés- és betegséghullám, illetve Kay Bernstein elnök váratlan halála okozta sokk ellenére stabilizálta a csapat átmeneti évét, a 2. Bundesliga 9. helyén végezve – hogy a munka nehezének elvégzése után, idén nyáron a Hertha-vezetők újra másnak adják a kispadot.