Ez gyorsan ment, máris visszasírják Dárdai Pált Berlinben

Egyelőre nem tapasztalható jelentős előrelépés a Herthánál a Dárdai Páltól való megválás után. A magyar edzővel tavaly ilyenkor, kilenc meccs után, 12 ponttal a kilencedik helyen állt a csapat. Jelenleg sem jobb a helyzet, a Hertha kilenc fordulót követően mindössze két ponttal gyűjtött többet, amivel hetedik, vagyis nincs közelebb a feljutást érő pozíciókhoz. Magyarán nem változott a klub helyzete, ugyanúgy a középmezőnyben állnak a berliniek. Pedig a Hertha jelenleg is a Bundesliga II egyik legértékesebb keretével rendelkezik, most a második legdrágább játékosanyag áll a Dárdai helyére kinevezett Cristian Fiél rendelkezésére, csak az élvonalból kiesett Köln csapata ér többet - írja a Magyar Nemzet.

Dárdaival többet futott a Hertha Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

"A fiatalok először Dárdainál szereztek tapasztalatot az előző szezonban, és az időnkénti kudarcokból tanulni tudtak. Az olyan játékosok, mint Derry Scherhant és Ibrahim Maza jelenleg azért virágoznak, mert Dárdai Pál rendszeresen játéklehetőséget adott nekik vagy épp kritizálta őket, ha hibáztak. Ami ennél is fontosabb, Dárdai olyan csapatszellemet teremtett, amelyből Cristian Fiél is profitál, és ez a csapaton belül és kívül is észrevehető” – vélekedett a Berliner Kurier, amely ezzel egyértelműen Dárdai mellett szólalt fel.

A lap hozzáteszi, a mostani csapat meccsenként átlagosan három kilométerrel kevesebbet fut, mint tavaly Dárdaival, ez lehet az oka annak, hogy nincsenek jobb eredmények. A Hertha játékosai az előző idényben 117,74 kilométert tettek meg mérkőzésenként, ez a szám most 114,53-ra csökkent, amivel mindössze a 12. helyen áll a bajnokságban.