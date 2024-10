Marco Rossi kulcsembere nem ezt várta, lemondhat a válogatottról

Callum Styles a tavaszi szezont az angol másodosztályú Sunderlandnél töltötte kölcsönben, a klub azonban nem tartott rá igényt, így a nyáron visszatért a harmadosztályú Barnsley-hoz. Sokáig úgy tűnt, hogy ottmarad, ám az átigazolási időszak hajrájában a West Bromwich Albion (másodosztály) lépett és 600 ezer euróért (236 millió forint) négy évre szerződtette. A beilleszkedés egyelőre viszont nem alakul a legjobban.

Callum Styles (jobbra) nehezen találja a helyét a West Bromnál Fotó: NurPhoto via AFP

Styles az átigazolása után nem sokkal már rögtön debütált az új csapatában, a tartalékok között pedig kezdett. A magyar válogatottba nem kapott meghívót a szeptemberi Nemzetek Ligája találkozókra, ez akkor jó lehetőséget kínált neki arra, hogy össze tudjon szokni társaival. A válogatott szünetet követően viszont öt bajnokin a keretbe sem került be, egy találkozón pedig végig a kispadon ült.

Október 1-én a Middlesbrough ellen csereként játszott 13 percet, ezt követően újfent három kispad következett számára. A legutóbbi, Cardiff elleni bajnokin szintén a padra jelölték, ám már a negyedik percben pályára lépett sérülés miatt. Eddig tehát Styles számára nem alakul a legjobban az új kaland, a Cardiff ellen pedig a mutatói alapján nem rukkolt elő olyan teljesítménnyel, ami rászolgálna arra, hogy a kezdőben legyen a helye.

Két álomról csúszhat le Styles

Styles októberben sem került be a magyar válogatott Nemzetek Ligája-keretébe, és könnyen lehet, hogy novemberben is kimarad a csapatból, miután az új középpályás, Nikitscher Tamás eddig nagyon meggyőzően teljesít Marco Rossinál. Emellett Stylesnak a Premier League-ről szőtt álmai is távolodnak. A West Brom a remek szezonkezdést követően alaposan megtorpant és az elmúlt hat bajnokiján nem tudott nyerni, a mérleg négy döntetlen és két vereség. Ami külön aggasztó a csapat számára, hogy az elmúlt öt Championship találkozóján mindössze egy gólt szerzett.

A West Brom 12 fordulót követően a tabella ötödik helyén áll 20 ponttal. Legközelebb november 1-én, pénteken a Premier League-ből kiesett Luton otthonába utazik.