Negyven kilós harcsa a rekordja, nagyhalakra megy Marco Rossi kulcsembere

Nemcsak a labdával, hanem a horgászbottal is ügyesen bánik a magyar válogatott és a Puskás Akadémia focistája, Nagy Zsolt, aki gyerekkorában szerette meg a pecát, miután nagybátyja rendszeresen elvitte horgászni.

Nagy Zsolt igazi sporthorgász, itthon vissza engedi a halakat Fotó: Instagram

– Gyerekként az volt a célom, hogy minél többet fogjak, így úszós módszerrel szedegettem ki a kárászokat a Pátkai-víztározóból. Manapság pedig a nagy halakat hajszolom, így bojlis módszerrel próbálkozom – fogalmazott a Borsnak Nagy Zsolt, aki azt is elárulta, hogy pontyból 23,5 kilós, tokból 40-50 kiló közötti, míg harcsából 40 kiló fölötti a rekordja.

Nagy Zsolt Botkával is horgászik

A kiváló védő azt is elárulta, akárcsak válogatott társa, Botka Endre, ő is most ismerkedik a harcsahorgászattal.

– Egy éve fertőzött meg a rablóhalas pecával az egyik barátom. Ez teljesen más módszer, mint a pontyhorgászat. Más felszerelést, másfajta kötést igényel, így még tanulom ezt a fajta horgászatot. Az a 40 kilós harcsa nem is az én botomra érkezett, csak a többiek még aludtak, így én vágtam be, egy közös fárasztás eredménye az a kapitális példány. De hatalmas élmény egy ilyen állatot fárasztani – tette hozzá Nagy Zsolt.

Számon tartja a rekordfogásait a válogatott labdarúgó Fotó: Instagram

A 31 éves védő arról is szót ejtett, hogy már kislányát, a négyéves Zarát is elvitte pecázni, ám a gyerkőcöt még nem ragadta magával a horgászat.

– Lovasberényben voltunk együtt horgászni. Sikerült is fognom egy szép, tíz kiló körüli amurt. Nem túlzás azt mondanom, én jobban örültem a fogásnak, mint ő. Tetszett neki, de egyelőre úgy néz ki, nem lesz akkora pecás, mint az édesapja. A többnapos túrákra sem a feleségem, sem a kislányom nem kísér el, ott a barátaimmal horgászom – mondta Nagy Zsolt, aki hozzátette: a válogatott csapattársai közül a Fradi-védővel, Botka Endrével már volt közösen horgászni. – A szeptemberi válogatott szünet után lementünk a Ráckevei-Dunára. Endrének van ott egy stége. Akkor sikerült fognunk egy szép, 5-6 kiló körüli pontyot.

Fotó: Instagram

A Puskás Akadémia kiválósága már a sós vízi pecát is kipróbálta. A Maldív-szigeteki nyaralása alatt ment el egy egynapos túrára.