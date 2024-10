Itt a bizonyíték, Sallai Rolandot máris imádják

Szombaton először szerepelt a Galatasaray kezdőcsapatában Sallai Roland. A magyar válogatott játékosa a bajnokság 9. fordulójában az Antalyaspor elleni idegenbeli meccsen lépett pályára, és remek teljesítményt nyújtott. A 10. percben ő harcolta ki az első gól előtti szögletet, amelyből Mauro Icardi gólt szerzett. Sallai végén pályán volt, csapata 3-0-ra nyert, és továbbra is vezeti a tabellát.

Sallai Roland (pirosban) a válogatott mellett a Galatasarayben is remekel Fotó: Szabó Miklós

Törökországban egyre nagyobb figyelem irányul Sallai felé, és nemcsak a csapattársak, hanem a szurkolók részéről is. Az Instagram-oldalának követőtábora csaknem a háromszorosára nőtt alig több mint egy hónap alatt, mióta a Galatasaray játékosa lett. Pedig a magyar válogatott szélsője előtte hat éven át a Bundesligában futballozott, ott is szem előtt lehetett, de a Freiburg tagjaként még szeptember elején is „csak” 110 ezer követővel rendelkezett. Ebből mostanra több mint 300 ezer lett – miután bejelentette az érkezését az isztambuli klub, egy-két nap alatt megduplázódott Sallai követőszáma. Úgy fest, ez csak a kezdet, minél többször játszik majd, annál tovább nőhet a törökországi népszerűsége - írja a Magyar Nemzet.