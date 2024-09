El kell tűnni a színről? Marco Rossi választ adott a legfontosabb kérdésre

Rémisztő volt mindaz, ami múlt szombaton történt a magyar fociválogatottal a Nemzetek Ligájában. A németországi 0-5 Marco Rossi kapitányi idejének legsötétebb estéje volt, s már-már amiatt kellett aggódnunk, hogy elveszítjük az olasz szakembert. Rossi meg is mondta már Düsseldorfban, ha erre a pofonra nem reagálunk kedden Bosznia ellen, akkor "mindenkinek el kell tűnnie a színről". Nos, a bosnyákok ellen idehaza 0-0-ás döntetlent játszottunk, bár a meccs képe alapján többgólos magyar siker is születhetett volna. Szoboszlai Dominik is társai koncentráltan, és jól játszottak, Marco Rossi csapata újra a régi volt.

Marco Rossi és a csapat felállt a padlóról

Marco Rossi a találkozó után jóval kisimultabban nyilatkozott.

Erősebbek votunk, ez fontos. Mindenképpen reagálnunk kell, és reagáltunk is. Megvolt az akarat, s ugyan sajnos nem nyertünk, de nem leszegett fejjel jöttünk le a pályáról. Nem vagyok elégedett, mivel megérdemeltük volna a győzelmet. Nem véletlenül lett az ellenfél kapusa a találkozó legjobbja

- mondta Rossi, aki hétfőn ünnepelte a 60. születésnapját

Marco Rossi felrázta a csapatot

Az eltelt két napban főleg mentálisan kellett felrázni az együttest.

- Nem volt könyű az ötgólos vereség után játszani, akkor sem, ha Németországtól kaptunk ki. Azon a meccsen nem is volt mit elemezni. Volt két napunk, azt gondolom, hogy rendesen felkészültünk és jól reagáltunk a történtekre

- mondta a magyar válogatott kapitánya.