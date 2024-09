Ezt még Messi is bánja; Szoboszlai távozott a válogatott edzőtáborából

Luis Suárez jelenleg az Inter Miami csapatában focizik és pályafutása utolsó éveiben jár. A 37 éves világklasszis, aki újfent jó barátjával, Lionel Messivel szerepel egy csapatban, komoly döntést hozott. Az uruguayi válogatottban eddig 142 alkalommal lépett pályára, nemrég azonban bejelentette, hogy a Paraguay elleni, szombati világbajnoki-selejtező lép utoljára pályára a nemzeti együttesben. "Kimondani is nehéz, de ez lesz az utolsó meccsem hazám válogatottjában. Régóta gondolkoztam ezen, és most jött el a megfelelő pillanat. Mindent beleadtam a nemzeti együttesnél, de 37 éves vagyok, és a következő vb még messze van" - mondta a könnyeivel küszködve Luis Suárez, akinek a döntését minden bizonnyal Messi is sajnálja.

Luis Suárez a könnyeivel küszködve jelentette be a visszavonulását az uruguayi válogatottból Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik természetesen tagja a magyar válogatott Nemzetek Ligája keretének. Azonban a Németország elleni felkészülési időszakban a csapatkapitány elhagyta a Telkiben található edzőközpontot, de nyomós oka volt rá. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) hétfőn este Etyeken tartotta ünnepélyes díjátadóját, ahol az előző szezon (2023/24) legjobbjairól szavaztak. A 23 éves középpályás a legjobb légiósnak járó díjat zsebelte be.

December 10-én, Budapesten kezdődik a rövidpályás úszó-világbajnokság a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Magyar Úszó Szövetség szervezésében. Utóbbi már 100 nappal a start előtt nagy bejelentést tett: Cseh László lesz az esemény nagykövete. A 38 éves úszó világ- és Európa-bajnok volt, olimpián pedig ezüstéremig jutott. Cseh 2021-ben, a tokiói ötkarikás játékok után vonult vissza. "Cseh Laci visszatér a rövidpályás vb-re (nagykövetnek)" – írta a Magyar Úszó Szövetség.