"Gratulálok a fiúknak így is" - Varga Zsolt sajnálja az elúszott döntős esélyt

A világbajnok Horvátország elleni vesztes (8-9) olimpiai elődöntő után a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt elmondta: a rangadó végén csak egy kicsi hiányzott az álomhoz.

Varga Zsolt (jobbra) szerint nüanszokon múlt a horvátok elleni elődöntő végkimenetele / Fotó: Csudai Sándor

Varga Zsolt kiemelte, hogy az esély megvolt a döntőbe jutásra, de ezúttal nem sikerült a bravúr pólósainknak.

– Jól kezdtük a meccset, óriási lendülettel, de aztán feljöttek és fordítottak. Az ilyen mérkőzések azon múlnak, melyik csapat hibáz kevesebbet, melyik marad higgadtabb. Ebben simán benne volt, hogy mi vezetünk, az is, hogy ők.

A végére azt éreztem, hogy elbizonytalanodtak és elfáradtak. Ha csak egy kis energiával több maradt volna bennünk, az iksz mindenképpen meg lehetett volna, aztán meglátjuk... De nem maradt, nagyon sajnálom. Pedig megvolt az esélyünk, de most nem a mi javunkra dőlt el.

Gratulálok a fiúknak így is, mert fantasztikus munkát tettek bele az elmúlt időszakban és most is. Köszönjük a szurkolást, mögöttünk volt az egész ország, sajnálom ezt a mérkőzést – mondta a magyar kapitány az M4 Sport adásában a magyar-horvát meccs után.

Vízilabda-válogatottunk a vasárnapi bronzmeccsen az Egyesült Államok csapatával mérkőzik meg az olimpián.