Marco Rossi kihagyott Eb-hőse megmondta a véleményét a kerethirdetésről

Az Európa-bajnokság után hetekig pihent, majd külön edzett, és csak hétfőn szerződött az Újpest FC-hez Fiola Attila, aki 8 év után távozott a Viditől. A 34 éves, 59-szeres válogatott focista a hosszúra nyúlt nyári átigazolása miatt nem csodálkozik azon, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal nem hívta meg őt a szeptemberi nemzetek Ligája-meccsekre (Szoboszlai Dominikék jövő szombaton, Düsseldorfban a németek ellen kezdik, majd három nappal később a budapesti Puskás Arénában, Bosznia-Hercegovina ellen folytatják a sorozatot).

Fiola Attila (balra) nem is gondolt rá, hogy a "kanapéról" válogatott lehet Marco Rossinál Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Fiola egyike annak a féltucatnyi Eb-kerettagnak, akiket Rossi az új válogatási elvei miatt játékban és formában lévő futballistákra cserélt a keddi kerethirdetésével. Olyan kipróbált csapattaokkal együtt maradt most ki, mint például a 70-szeres válogatott Lang Ádám vagy éppen Szalai Attila (46).

A rutinos játékos szavaiból kiderül: nem is számított másra a kapitánytól.

Kanapéról nem lehetett válogatott

Két hónapig nem csináltam semmit, a kanapéról nehéz lett volna bekerülni a válogatottba.

Azt preferálja mindenki meg én is, aki tud segíteni a csapatnak. Az a célom, visszaépítsem magam, ha a későbbiekben szükség lesz rám, akkor meglátjuk hogyan tovább – mondta ezzel kapcsolatban Fiola az M4 Sportnak.

A 2021-es, részben budapesti Eb-n az akkor világbajnok franciák ellen pontot (1-1) érő gólt szerzett focista elárulta még, hogy 16 éve nem volt annyi pihenője, mint idén; hogy szép emlékként tekint vissza a fehérvári éveire, még ha a klubvezetők nem is köszönték meg a szolgálatait; és hogy bár külföldi lehetősége is volt, úgy érzi, jól döntött, amikor több korábbi vidis csapattársa és edzőjük, Bartosz Grzelak után ő is az újpestiekhez igazolt.