Dagad a botrány Milák Kristóf körül, visszaéltek bajnokunk nevével

A Bors is beszámolt arról, hogy újra aktiválódott Milák Kristóf oldala a Facebookon. Erről nem lehet biztosan tudni, hogy ki kezeli, de lapunk a Magyar Nemzet információja alapján arról számolt be, noha nem az olimpiai bajnok posztol oda, tud a bejegyzésekről, s jóvá is hagyja azokat. Ez azért is érdekes, mert Milák oldala megosztotta Hosszú Katinka hétfői posztját, melyben a bajnoknő lemondásra szólította fel a szövetség teljes vezetését.

Fotó: Csudai Sándor

Nos, a Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy Miláknak elképzelhető, hogy még sincs köze az oldalhoz. A lap információja szerint Milák cáfolta, hogy köze lenne a Facebook-oldalhoz, s a megosztott bejegyzéshez.