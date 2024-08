Milák Kristóf hónapok után üzent, súlyos történetet osztott meg

Lassan másfél éve nem nyilatkozik hivatalosan Milák Kristóf, Magyarország egyik legsikeresebb sportolója. Az úszó a 2024-es olimpián 100, illetve 200 méteres pillangóúszásban arany és ezüstérmet nyert. A futamok után mégsem szólalt meg, ígérete szerint a viadal után összegez hosszabban.

Milák Kristóf Tokió után a második olimpiáján is aranyat és esüstöt nyert Fotó: Csudai Sándor

Úgy tűnik azonban, egy platformon mégis reagál a történetekre Milák. A sportolónak van egy hivatalos oldala a Facebookon, melyet korábban Milák kezelt, még ha nem is ő maga posztolt oda. Ellenben minden bejegyzésről tudott, s jóváhagyta azokat. Ez az oldal lett most újra aktív az olimpia alatt - írja a Magyar Nemzet. A lap információja szerint, az úszó ezekben a napokban is tudja, milyen bejegyzések kerülnek ki az oldalra, s köze is van a profilhoz.

Milák Kristóf üzent az oldalon



A történet azért érdekes, mert Milák Kristóf oldala hétfőn változtatás nélkül megosztotta Hosszú Katinka nagy vihart kavaró bejegyzését. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő ebben arról írt, hogy a szövetség, a kapitány, valamint Milák edzője is méltatlanul bánt, rosszul kommunikált Kristóffal kapcsolatban, s ennek következménye kell, hogy legyen a jövőben. Katinka nem is kertel, szerinte a teljes vezetésnek le kell mondnaia.

Milák a megosztással jelezhette, egyetért az abban leírtakkal.

A Magyar Nemzet emlékeztet rá, innentől érdemes figyelni Milák oldalát, hiszen onnan akár hiteles információk is jöhetnek az amúgy hónapok óta hallgató úszóról.

Az már a versenyek után eldőlt, Milák és edzője, Virth Balázs nem dolgoznak tovább együtt a jövőben. Erről maga a szakember számolt be.