„Elszomorít a rengeteg gyűlölet” - Kifakadt az álomszép magyar olimpikon

A sikertelen egyéni verseny után hatodik lett a magyar kardcsapat Párizsban a 2024-es olimpián. A Japán elleni negyeddöntő negatív hőse volt Pusztai Liza, aki egy asszót 9-0-ra elveszített, azonnal le is cserélték. A csapatban világbajnok lány is elismerte, ez a vívás ideggyenge volt a meccsen, de tanult belőle a következő versenyekre, olimpiára.

Pusztai Liza csapatban világbajnokként érkezett az olimpiára Fotó: Origo

A búcsú óta rengeteg kritikát kapott Pusztai, ez derül ki abból a bejegyzéséből, amit a Magyar Nemzet vett észre. Liza a közösségi oldalán reagált az olimpia óta kapott gyűlöletcunamira.

„Sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt leírjam-e, de végül úgy döntöttem, hogy jobb, ha kiadom magamból. Természetesen nyerni mentem, ez sajnos pont most nem sikerült, nyilvánvaló, hogy csalódottan távoztam a második olimpiámról. Úgy érzem, a rengeteg munkát beleraktam, a páston mindent megtettem, de sajnos ilyen a sport, nem mindig jön ki a lépés. Elszomorít a rengeteg gyűlölet, ami egyes emberekben lakozik, ezt még idő lesz feldolgoznom. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki viszont mellettem van ebben az időszakban is. Ebből is tanulni fogok, hogy legközelebb még erősebben térhessek vissza”

- zárul Pusztai Liza üzenete.

Pusztai Liza mellett kiáll a csapattárs

A kommentek között ott van Pusztai válogatott csapattársa, a szintén olimpikon Márton Anna egy piros szívvel üzent: