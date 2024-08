Ronaldo sportágat válthat, már az első meccsét szervezik

Cristiano Ronaldo 2023 januárjában igazolt az al-Nasszrhöz, amely vélhetően pályafutása utolsó klubja lesz majd. A jelenleg 39 éves világklasszis szerződése jövő júniusban jár, és egyelőre kérdéses, hogy az ötszörös aranylabdás folytatni szeretné-e a karrierjét. Az már biztos, hogy egy másik sportág tárt karokkal várja a visszavonulása után.

Cristiano Ronaldót a boksz világába szeretnék átcsábítani Fotó: NurPhoto via AFP

A több mint 24 millió feliratkozóval rendelkező youtuber, KSI (Olajide Olatunji) az elmúlt éveken belekóstolt a profi boksz világába és több bunyót is vívott már, különböző internetes sztárok ellen. Szerinte a sportágat Ronaldónak is ki kellene próbálni, a siker garantált lenne. KSI-nak már konkrét ötletet is van arra, hogy kivel ütközhetne meg Ronaldo.

Sosem tudhatod. Ő kontra Zlatan Ibrahimovic, az már nem lenne semmi

– mondta a talkSPORT-nak KSI. Ronaldo nagy fanja a boksznak, így minimális esély mutatkozhat arra, hogy egy showmeccs keretén belül a portugál zseni is ringbe lép.

A 39 éves futballista nemrég új projektbe fogott bele és elindította saját YouTube-csatornáját. A világsztár az új platformon is elképesztő számokat hoz, a cikk megírásáig közel 44 millió feliratkozónál tartott.