Yamal vagy Messi a jobb? A fürdetés után a pályán is farkasszemet nézhetnek egymással

Aki eddig, a Barcelona üdvöskéjeként még nem ismerte, a németországi Európa-bajnokságon már biztosan megjegyezte magának Lamine Yamal nevét. A tornán 16 évesen, új korrekorderként berobbant, majd a 17. születésnapja másnapján rendezett győztes döntőn is gólpasszt jegyző csodatini ilyen fiatalon az úgynevezett kanadai ponttáblázat élén végzett a mezőnyben: honfitársához, Dani Olmóhoz hasonlóan 5 ponttal (1 gól + 4 gólpassz) zárta az Eb-t. A németek 1996-os Európa-bajnoka, Mario Basler szakkommentátorként már ki is jelentette róla: még a 8-szoros aranylabdás Lionel Messinél is többre viheti a futballban.

Lamine Yamal a 17. születésnapja másnapján Európa-bajnok, az Eb korrekordereként a torna legjobb fiatalja lett Fotó: NurPhoto via AFP

Yamal és Messi kapcsolata egyébként nem merül ki abban, hogy mindketten a Barcánál nevelkedtek és rúgták be a világelit ajtaját. Yamal apja, Mounir Nasraoui nemrég „Két legenda kezdete” felütéssel nyilvánosságra hozott egy jótékony célú naptárba készült 2007-es fotót, amelyen az akkor 5 hónapos fiát a karrierje elején járó, 20 éves Messi fürdeti egy műanyag lavórban.

Az azóta felnőtt és máris világsztárrá lett Yamal máig példaképként tekint az argentin klasszisra – akivel jövőre akár a pályán is szembetalálkozhat.

Az Eb-győztes spanyol és a Copa América-győztes argentin válogatott ugyanis 2025. június 1-jén megmérkőzik az Artemio Franchi-trófeáért. Az autóbalesetben elhunyt egykori olasz UEFA-elnök (1972-83) emlékére kiírt szuperkupa-mérkőzést az európai és a (dél-)amerikai kontinensbajnok között eddig három alkalommal rendezték meg. Mindannyiszor egy-egy korszakos futballzseni csapata nyert: 1985-ben a Michel Platini köré épült Franciaország 2-0-ra legyőzte Uruguayt; 1993-ban Argentína (a 15 hónapos doppingeltiltásából visszatért Diego Maradonával) 1-1 után tizenegyesekkel verte Dániát; legutóbb, 2022-ben pedig újra Argentína (immár Lionel Messivel az élen) 3-0-ra lelépte Olaszországot.