"Az angolokkal megnyeretik az Eb-t" - nem kímélik a szurkolók a videóbírót

Ha már létezik megfelelő technika rá, akkor használjuk is - ennek mentén vezették be a videóbírót (VAR) a labdarúgásba. A rendszer 2018 óta fontos kelléke a sportágnak, így a 2018-as vb-n már használták is. Az biztos, hogy a hibák száma csökkent, a drukkerek azonban amiatt háborognak, hogy már nem lehet azonnal örülni a góloknak, s a precíz technika ellenére még mindig vannak vitás ítéletek.

A stadionban kivetítőn jelzik, ha dolgozik a VAR Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A most zajló Európa-bajnokságon is számos esetben nevezték a foci gyilkosának a VAR-t. Elég csak a német-dán nyolcaddöntőt említeni, ahol néhány milliméteres les miatt maradt el egy dán gól, később pedig a videós szoba kiszúrta, hogy a dán védő a kisujjával ért a labdához - ebből lett a németek tizenegyese és vezető gólja.

A Bors olvasóitól azt kérdeztük, a videóbíró mely döntése bosszantotta fel őket a legjobban az Eb alatt.

Természetesen rögtön jött a válasz a magyar válogatottal kapcsolatban.

Az, amelyikben nem adtak meg két tizenegyest a magyaroknak

- írta az egyik hozzászóló, s a véleményével nehéz vitatkozni. Való igaz, a németek ellen Emre Can kezezése után járt volna a büntető, s Varga Barnabás drámájánal sem rúghattunk tizenegyest, holott egyértelmű volt, hogy a skótok kapusa könyökkel törte el Varga arcát.

Az egész Eb-n a németek, az angolok és a portugálok a játékvezetői segítséggel jutottak tovább

- írta a kommentelő, igaz, a németek és a portugálok azóta a negyeddöntőből is kiestek.

Valaki szerint a videobíró a végső győztesről is dönthet!

Engem majd az fog, amikor az angolokkal megnyeretik az Eb-t

Az Európa-bajnokság kedden folytatódik az elődöntőkkel, újra lehet majd szidni a videóbírót.