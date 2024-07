Nem semmi magyar bombázók szurkolnak Milák Kristófnak

Milák Kristóf alaposan meglepte a Párizsra figyelő egész világot, amikor elképesztő fölénnyel, az első helyen kvalifikálta magát a 200 méteres pillangóúszás olimpiai döntőjébe. Hogy miért volt meglepetés a hatalmas siker? Mert a világklasszis edzője, azt nyilatkozta róla, hogy nincs jó formában - írja a Metropol.

Milák Kristóf döntőre készül abszolút esélyesként a párizsi Olimpia 200 méteres pillangó számában (Fotó: AFP)

Nos, erre cáfolt rá alaposan Milák, miután kedden leiskolázta a mezőnyt, és világrekorderhez méltó teljesítménnyel úszta be magát a döntőbe. Ennek fényében pedig arra gondoltunk, továbbítunk Kristóf felé néhány üzenetet, amit hazánk híres és nem utolsósorban gyönyörű hölgyei küldtek neki.

Gelencsér Timi is szorít a döntőt úszó Milák Kristóf sikeréért (Fotó: Markovics Gábor)

„Bízom benne, hogy meglesz az első, magyar arany...”

Gelencsér Timi jól ismeri a versenydrukkot, amit Milák Kristóf érezhet most a döntő előtti órákban, hiszen tíz éven át Fit-Kid versenyző volt. Országos bajnoki címet szerzett, és az Európa-bajnokságról pedig ezüstéremmel tért haza. Az egykori szépségkirálynő néhány lelkesítő mondatot juttatott el szerkesztőségünkbe.

„Nagyon izgatottan várom a 200 pillangó döntőjét! Bízom benne, hogy meglesz az első magyar arany a párizsi Olimpián. Kristóf, meg tudod csinálni, és meg is fogod csinálni!

Nagyon, nagyon szurkolunk. Hajrá!

— üzente a 24 éves úszózseninek Timi.

Nagy Ő Virág energiát küldött Kristófnak (Fotó: Mate Krisztian)

Nagy Ő Virág is küldi az energiát Milák Kristófnak

Felkértük a fitneszversenyzőként is ismert Nagy Ő Virágot, hogy ő is üzenjen néhány szót a 200 pillangó világcsúcstartójának. A fiatal híresség ennek örömmel eleget is tett.

„Szia Kristóf! Küldöm neked az energiát, hogy ma este megnyerd 200 méter pillangón, az Olimpiát.

Úgy érzem, ez menni fog és tiéd lesz az aranyérem. Drukkolok, puszi!

Egy egykori fitneszlady, sportoló” — mondta Virág.