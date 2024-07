A Magyar Nagydíjon dőlhet el Schumacher jövője?

Hatalmas érdeklődés övezte Mick Schumacher 2021-es bemutatkozását a Forma-1-ben. A legendás német autóversenyző fia a Haas istállónál kezdte meg a pályafutását. A 25 éves pilóta két évet húzott le az F1-ben, ez idő alatt 12 pontot szerzett a nem túl erős Haas-szal, de szereplése inkább baleseteitől és autótöréseitől volt hangos. Mick Schumacher 2023 óta a Mercedes istálló tesztpilótája, de most újra megnyílt a lehetőség előtte, hogy jövőre az F1-es mezőny tagja legyen.

Mick Schumacher (jobbra) sorsa Budapesten dőlhet el Fotó: Czeglédi Zsolt

Az Alpine istállótól távozik a szezon végén Esteban Ocon és továbbra sincs meg, hogy ki lesz a csapattársa Pierre Gaslynak. Mick most a WEC hosszútávú autóverseny-sorozatban az Alpine csapatában száguld, és a francia istállónál nyílhat esélye arra is, hogy jövőre újra a királykategóriában tapossa a pedálokat. Nemrég tesztelte is az Alpine F1-es autóját.

A bild.de információi szerint a fiatal versenyző egyre közelebb áll az újabb F1-es szerződéshez. A rajongók nagyon várják már a bejelentést. Schumacher hétvégén a Magyar Nagydíjon tartózkodik, a paddockban feltűnt a kedvese, és édesapja egykori menedzsere, Sabine Khem is. Lehet nem véletlenül kísérték el Micket Magyarországra, és itt dőlhet el a jövője? Ha igen, akkor a hétvégi futam nem csak egy átlagos verseny Schumacher karrierjében.