Megmutatjuk Mbappé álomotthonát, beköltözött a Real-legenda villájába

Kylian Mbappé az Európa-bajnokság befejezte után hivatalosan is a Real Madrid játékosa lett. A francia támadó a Paris Saint-Germaint hagyta ott a spanyol csapat kedvéért, amely nem fizetett vételárat érte, mivel a szerződése lejárt Párizsban.

Kyian Mbappé azonnal új otthonra lelt Madridban Fotó: Anadolu via AFP

A 25 éves csatár nem akart sok időt vesztegetni, és egyből kiválasztotta új otthonát Spanyolországban. A befutó egy La Fincában található villa lett, amely mindössze 12 kilométerre található a belvárostól. Mbappé az ingatlanért 9 millió fontot (4 milliárd forint) fizetett. Érdekesség, hogy ebben az álomotthonban élt egészen 2022-ig a Real Madrid korábbi klasszisa, Gareth Bale is.

Mbappé brutál kérója

A The Sun beszámolója szerint a ház többek között nyolc hálószobával, 11 fürdőszobával és hat autó számára elég nagy garázzsal rendelkezik, ezen felül hatalmas úszómedence és moziterem is található benne. Bale anno még figyelt arra, hogy a sportolási opciói is legyenek, így Mbappét foci-, kosár- és golfpálya is várja majd.

Védelméről szintén gondoskodtak, az ingatlan a legújabb biztonsági intézkedésekkel büszkélkedhet, beleértve az arcfelismerő technológiát, a dupla kinti kaput kamerákkal és a rendőrséghez közvetlenül kapcsolódó riasztórendszert.

Mbappé 2029 nyaráig írt alá a Real Madridhoz, vele együtt a támadósor pedig egészen páratlan. Mögötte vélhetően Vinícius Júnior, Jude Bellingham és Rodrygo játszhat, alternatív lehetőségként pedig a két szupertehetség, Endrick és Arda Güler is Carlo Ancelotti vezetőedző rendelkezésére állhat.