„Az ütőt sem fogta jól" - magyar sztárvendégek pingpongoztak az F1-es pilótával

Igazi sztárvendégei voltak a Forma-1-es Magyar Nagydíj médianapjának. Jónyer István és Klampár Tibor korábbi világbajnok asztaliteniszezők, és Ecseki Nándor a párizsi olimpiára készülő asztaliteniszező, a mogyoródi pálya paddockjában felállított pingpongasztalnál rögtönzött versenyet tartott. Az ellenfelük nem volt más, mint a mezőny egyetlen kínai pilótája, Csou Kuan-jü, a Kick Sauber versenyzője.

Jónyer Istvánnak (szemben) volt már nehezebb meccse kínai sportoló ellen Fotó: Kibédi Péter

- Azt hittem, nehezebb dolgunk lesz egy kínai versenyzővel, de egyből kiszúrtam, hogy Csou az ütőt sem fogta jól – viccelődött Jónyer István. - Minden bizonnyal Csou kezébe már gyerekkorában kormányt adtak és nem pingpong ütőt.

A jó hangulatú mérkőzés természetesen nem hozott vérre menő küzdelmet, inkább a szórakozás került előtérbe.

Klampár Tibornak és Jónyer Istvánnak szép emlékeik vannak a kínai pingpongosokról Fotó: Kibédi Péter

- Jól éreztük magunkat, a Forma-1 fantasztikus hangulatú. Az első öt Magyar Nagydíjon annak idején én is kint voltam. Most is követem a versenyeket, Fernando Alonso a kedvencem. Bár már ő is kiöregszik lassan ebből a mezőnyből, azért még mindig tud váratlant húzni – mondta Jónyer.

Leclerc (háttal) és Sainz is összecsapott Fotó: Kibédi Péter

Aztán Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. játszottak egymás ellen, 1-1-re végeztek.

