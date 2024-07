Mész a Magyar Nagydíjra? Van 3 tippünk a kánikula ellen

A hétvégén is marad a forróság, a koponyeg.hu oldal előrejelzése szerint a Magyar Nagydíj idejére ilyen idő várható:

Forróság várható a Magyar Nagydíjon Fotó: Kovács Tamás

Péntek

Napos, igazi strandidő valószínű. A néha megnövekvő gomolyokból inkább csak a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. 31 és 37 fok közötti kánikula lesz. Az északias szél élénk lesz.

Szombat

Több gomolyfelhő lesz felettünk, azonban zápor, zivatar csak néhol frissítheti a levegőt. 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk, pár fokkal elviselhetőbb lesz a hőség.

Vasárnap

Túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás. Kicsi az esély csapadékra. 30-35 fokos országos hőség valószínű.

A pályára kilátogatóknak fel kell készülniük tehát a nagy forróságra. A lelátók többsége nem fedett, így a szurkolóknak több órán át kell a tűzőnapon ülniük. Az alábbi praktikák segítségével azonban elkerülhetjük a napszúrást és elviselhetőbbé tehetjük a meleget.

Hidratáljunk megfelelően!

Igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholtartalmú italok fogyasztását. A látogatási feltételek szerint 1,5 liter vizet be lehet vinni a pályára. A lelátók környékén több kiszolgáló egység is működik, de kihelyezett csapok is vannak, ahol újra lehet tölteni a palackokat.

Viseljünk szellős ruházatot!

A nagy forróságban jó, ha a bőrünk szellőzik. Viseljünk, kényelmes, laza, világos ruhát, olyat, ami jól szellőzik. A pályára nem lehet bevinni napesernyőt, a napszúrás ellen úgy védekezhetünk a legjobban, ha kalapot viselünk.

Hűtsük a testünket!

Vigyünk magunkkal kisebb törölközőt, amit bevizve a nyakunkra, kezünkre tudunk tenni. A hűsítő borogatás jót tesz a melegben. A lelátók környékén lesznek párakapuk, amik szintén hűtenek. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a bőrönket magas faktorszámú napvédő krémmel kenjük be!

Tünetek

Ha azt tapasztalod, hogy fáj a fejed, szédülsz, émelyegsz, akkor menj hűvös helyre és kérj orvosi segítséget. A pálya több pontján is lesznek mentőegységek.

