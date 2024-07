"Fogyjon csak a papírzsebkendő" - tényleg kell Ronaldo a portugáloknak?

Pénteken folytatódhat Cristiano Ronaldo tipródása a labdarúgó-Eb-n. A portugálok klasszisa a hatodik Európa-bajnokságán szerepel, de egyelőre főleg a görcsös akarat és rengeteg kihagyott helyzet jellemzi őt. A szlovénok elleni nyolcaddöntőn pedig tetőfokára ért a dráma. A hosszabbításban büntetőt rontott, s elsírta magát. Később a tizenegyespárban hiába javította hibáját, látni lehetett, nehezen dolgozza fel azt, ami történik vele.

Ronaldo számára önmagáról is szól a torna Fotó: AFP

Az eddig sem volt kérdés, hogy Portugália minden poszton klasszis játékossal rendelkezik, esélyesek az aranyéremre is. Jelzésértékű ugyanakkor, hogy miközben Ronaldo a kihagyott tizenegyes miatt kesergett, Bernardo Silva arról posztolt közösségi oldalán, hogy jó barátja, Bruno Fernandes a büntetőrúgások mestere. Lehet, hogy ez is egy üzenet volt Ronaldónak? Két éve akkor sem tiltakozott senki, amikor a csatár kimaradt a kezdőcsapatból a vb-n a svájciak elleni győztes nyolcad-, illetve a Marokkóval vívott vesztes negyeddöntőn. Sokak szerint most is az lenne a helyes lépés, ha Roberto Martinez szövetségi kapitány ma a franciák ellen a kispadra ültetné CR-t, aki még mindig nem szerzett gólt a tornán (a tizenegyespárbaj során értékesített büntetők nem számítanak a hivatalos statisztikába.)

A Bors Facebook-oldalán a hozzászólók egyelőre Ronaldo mellett vannak, igaz, azt is tudják, a 39 éves csatárral jöhetnek a könnyek is. A kérdés úgy szólt, be kell-e tenni Ronaldót a kezdőcsapatba?

Be bizony hagy fogyjon a papír zsebkendő

- írta az egyik hozzászólónk.

Valaki már alig várja a két szuperhős, Kylian Mbappé és Ronaldo nagy csatáját:

"Remélem Mbappe is a kezdőcsapatban lesz! Két rivàlis. Remélem jó kis meccs lesz!"