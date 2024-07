Egyre nagyobb a baj, már senki sem védi meg Ronaldót

Cristiano Ronaldo az idei labdarúgó Európa-bajnokságon is kiemelt figyelmet kap, ám ennek most aligha örül. Ronaldo a csoportkörben mindhárom találkozón a kezdőben kapott helyet a portugál válogatottban, ám gólt nem tudott szerezni. Ezt követően a negatív sorozata Szlovénia ellen is folytatódott a nyolcaddöntőben. A 39 éves futballista büntetőt rontott a rendes játékidőben, ami után elsírta magát, három kiváló helyről járó szabadrúgást elpuskázott, és a mezőnyben is teljesen súlytalan volt.

Sir Alex Ferguson szerint Ronaldónak nem kellene már a következő világbajnokságot erőltetni Fotó: AFP

Portugália a mindent védő kapus Diogo Costa szenzációs teljesítményével megnyerte a tizenegyespárbajt, ezzel ott van a negyeddöntőben, ahol Franciaország lesz az ellenfele. Ronaldo hiába lassan 40 éves, azt már korábban kijelentette, hogy még mindig éhes a sikerre és szeretne ott lenni a 2026-os világbajnokságon.

Korábbi edzője, a legendás Sir Alex Ferguson ezzel kapcsolatban szólalt meg a SportBild-nek, és nem közelítette meg optimistán a helyzetet.

Nem tudom elképzelni, hogy Ronaldo ott legyen a 2026-os vb-n. A futball még ennél is gyorsabb és atletikusabb lesz az elkövetkező években

– fogalmazott lényegre törően a Manchester United egykori kiváló vezetőedzője. „Emellett a középcsatároknak szánt hely is egyre szűkebb lesz. A védőkkel ellentétben a csatároknak nehezebb a legmagasabb szinten játszani, ha idősebbek. Egy-két további cím nem jelentene sokat számára, mert egyedülálló karriert futott be.”

Ferguson 2003 és 2009 között edzette Ronaldót a Manchester Unitednél. Irányításával a portugál támadó világklasszis futballistává vált, minden jelentős trófeát bezsebelt a klubbal, 2008-ban Aranylabdás lett. 2009-ben végül a Real Madrid akkori világrekordot jelentő, 94 millió eurós összegért (36 milliárd forint) igazolta le.