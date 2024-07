Őrületes buli lesz, több száz milliárdos forgalomra számítanak vasárnap

Szlovákia ellen egy perc választotta el Angliát a kieséstől, ám Jude Bellingham ollózós góljával megmenekült, később pedig fordítani tudott. Hasonló forgatókönyv zajlott aztán Svájc és Hollandia ellen is, az angoloknak mindig volt válaszuk, így július 14-én, vasárnap ők játszhatják az Európa-bajnokság döntőjét Spanyolország ellen (21:00, M4 Sport).

Őrületes hangulatban várják a finálét az angol szurkolók Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Anglia 1966-ban ugyan megnyerte a világbajnokságot, ám a kontinenstornán még sohasem ért a csúcsra. A legutóbbi kiírásban szintén sikerült a fináléba jutnia, ám akkor tizenegyesek után, hazai pályán kapott ki Olaszországtól.

A szurkolók nagyon készülnek a döntőre, csak a televíziókon keresztül 32 millió ember követheti élőben az eseményeket. A The Sun cikkéből kiderül, a négy hetes torna alatt a vendéglátó szektor elképesztőt kaszál, becslések szerint a finálé után a bevétel eléri a 800 millió fontot (371 milliárd forint). Az Ollie Watkins által megnyert elődöntő estéjén 405 millió fontot (188 milliárd forint) költhettek el a helyiek a kocsmákban és szupermarketekben.

Most vasárnap vélhetően 120 millió fontnyi (55 milliárd forint) pia fog fogyni a bárokban. Emma McClarkin, a British Beer and Pub Association vezérigazgatója elmondta: „Ahogyan az elődöntők esetében is, a kocsmák vasárnap este is hajnali 1 óráig tarthatnak nyitva. Ez még több időt ad a szurkolóknak arra, hogy élvezzék a játékot, támogassák kocsmáinkat, és remélhetőleg megünnepeljék az angolok történelmi Eb-győzelmét” – mondta Emma McClarkin.

A legnagyobb szupermarketnél jelezték, egymillió pizzával töltik fel a nagy dömpingre való tekintettel a készleteiket, továbbá 180 ezer hamburgerhúst is biztosítanak a kerti sütögetéshez. A szurkolók annyira komolyan veszik a döntőt, hogy kerülni fogják az olyan helyeket, amelyeknek spanyol eredetük van.