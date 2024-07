Csak most vettük észre, ezt írták a csodaszép magyar olimpikon ágya fölé

Elsőként a női kézilabda-válogatottnak szurkolhatunk a párizsi olimpián. A lányok egy nappal a hivatalos megnyitó előtt mutatkoznak be a játékokon. A csapat rögtön nagy fába vágja a fejszéjét, első ellenfele csütörtökön a házigazda, s aranyesélyes Franciaország lesz (19.00, M4 Sport). Golovin Vlagyimir együttese hétfőn el is utazott Párizsban, ahol elfoglalta a szállását. A magyar olimpiai csapat közösségi oldalára feltöltött fotón az is látható, milyen felirat fogadta párnája fölött Klujber Katrint. A Ferencváros átlövőjének francia nyelven szólt az üzenet.

Álmodj a holnapi hőstetteidről

- szól a felirat.

Klujber is elfoglalta a szobáját Fotó: Molnár Ádám