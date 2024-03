Kiderült, sütemények doppingolták a Fradi hős lányait

A tavalyi évhez hasonlóan idén is hazai vereség után okozott bombameglepetést a Ferencváros női kézilabda-csapata a BL-ben. Szinte hiba nélkül játszottak a zöld-fehérek a francia Brest Bretagne-nyal idegenben, noha az első, népligeti BL-meccsen kétgólos hátrányt szedtek össze. A visszavágón alapvetően fordult a kép, 59-56-os összesítéssel az FTC került a legjobb nyolc közé, és a negyeddöntőben a dán Esbjerg találkozik.

A vasárnapi visszavágó második félidejében tíz (!) káprázatos védéssel a gallokat megbabonázó Janurik Kinga kapus formájáról teljesen jogosan ódákat illik zengeni.

Kinga különleges módszerekkel edz, afféle videókapus, rengeteg mérkőzés-szituációt tanulmányoz filmfelvételről, ritka remek az ütemérzéke, pompásan zárja a szögeket. Szélről alig találnak a hálójába, hihetetlenül mozgékony, reflexei pedig különösen jók

– jellemezte klubtársát a magyar női kézilabda-sport kiemelkedő legendája, Tomori Zsuzsi, aki hozzátette: nem éppen hátrányos, hogy Kingát igen gyakran ellátja sütikkel az édesanyja.

Janurikra és társai dán rivális vár Fotó: Török Attila

- Maradjon meg ez a szokása jó sokáig, mert mi is bőségesen válogathatunk a finomságokból, én különösen édesanyja sós készítményeit kedvelem. Ha Kinga továbbra is megosztja velünk a sütemény-költeményeket, akkor az Esbjerg sem akadály a negyeddöntőben, azaz irány az újabb BL Final Four. Az áprilisi, debreceni olimpiai selejtező előtt igencsak előnyös, hogy kapusunk topformában teljesített Franciaországban.

Ami pedig Tomorit illeti, nemrég orrcsonttörést szenvedett.

- A nehezén túl vagyok, még két-három nap, és újra edzhetek, de a meccsekkel várni kell. A mi sportágunkban az arc- és orrvédő használata tilos, ki kell várni a tökéletes gyógyulást, de az Esbjerg elleni két negyeddöntőben, azaz április végén, május elején már pályára léphetek

– tette hozzá Tomori Zsuzsi.

A fradista lányoknak Kubatov Gábor klubelnök is gratulált: