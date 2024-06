Szoboszlai fotója sokat elárult; Ronaldo érzi, lassan vége

Németországban szerepel az Európa-bajnokságon a magyar fociválogatott. Csapatunk két kapitánya között remek az összhang, Marco Rossi és Szoboszlai Dominik is kiváló vezére a gárdának a kispadról és a pályán is. Szoboszlai Dominik nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy második apjaként tekint Marco Rossi szövetségi kapitányra. Nos, az egyik németországi edzés elején, néhány pillanat erejéig látszott, hogy a Liverpool sztárja nem túlzott, mert amolyan pajkos gyerekként évődött az olasz szakemberrel, aki játékosan feddő mozdulattal reagált erre. Dominik nevetve húzta be a nyakát, amikor Rossi válaszként megpaskolta a hátát. A csapat az első meccsén 3-1-re kikapott Svájctól, szerdán a németek ellen pontot kel szerezni.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod.

Fotó: Mirkó István

A balul sikerült világbajnokság után sem ment el a kedve a válogatott focitól Cristiano Ronaldónak. A portugálok 39 éves szupersztárja is ott lesz a németországi Eb-n. Sőt, legutóbb is jelezte, nem felejtette el, hogyan is kell gólokat lőni.

Nem sok évem hátra a focipályán

- mondta Ronaldo az ESPN-nek, miután kétszer is betalált az Írország elleni felkészülési mérkőzésen (3-0). - Ajándék 35 életév után játszani, én 39 vagyok, és minden esztendőm arról szól, hogy jól érezzem magam. Gólt szerezni a válogatottban különleges érzés. A nemzeti csapat a szerelmem, az Eb-t megnyerni álom. Száz százalékig profi vagyok, készen állok a küzdelemre fizikailag és lélektani értelemben egyaránt.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod.

Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik szerelme is ott van a labdarúgó-Európa-bajnokságon. Borka a svájciak elleni meccs előtt a találkozó helyszínéről, Kölnből osztott meg történetet a közösségi oldalán.

A cikket ide kattintva olvashatod.