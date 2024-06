"Nem sok évem van hátra" - Cristiano Ronaldo óriási ajándékot kapott

A balul sikerült világbajnokság után sem ment el a kedve a válogatott focitól Cristiano Ronaldónak. A portugálok 39 éves szupersztárja is ott lesz a németországi Eb-n. Sőt, legutóbb is jelezte, nem felejtette el, hogyan is kell gólokat lőni.

Ronaldo duplázott az írek elleni felkészülési meccsen Fotó: AFP

Nem sok évem van hátra a futballpályán

- mondta Ronaldo az ESPN-nek, miután kétszer is betalált az Írország elleni felkészülési mérkőzésen (3-0). - Ajándék 35 életév után játszani, én 39 vagyok, és minden esztendőm arról szól, hogy jól érezzem magam. Gólt szerezni a válogatottban különleges érzés. A nemzeti csapat a szerelmem, az Eb-t megnyerni álom. Száz százalékig profi vagyok, készen állok a küzdelemre fizikailag és lélektani értelemben egyaránt.

A németországi fellépése Eb-rekord, hatszor senki sem szerepelt még kontinensbajnokságon. Emlékezetes, a 2022-es katari vb-n Portugália utolsó két meccsén a kispadot koptatta, mert az akkori szövetségi kapitány Fernando Santos nem számolt vele. A jelenlegi szakvezető, Roberto Martinez „egyedülállónak” minősíti az ászt.

- Nincs még egy játékos a világ futballjában, aki be tudja hozni azt, amit Cristiano az öltözőbe csempész, ezért csapattársai kötelessége segíteni őt

- mondta Martinez.

Ronaldo karrierje első Európa-bajnokságán ezüstérmes lett, hazai pályán, Portugáliában a görögök verték őket a döntőben. 2016-ban ők viccelték meg a házigazdákat, a franciaországi döntőben 1-0-ra nyert Portugália.